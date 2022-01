Cos’è il film Netflix Brazen, il banale thriller con Alyssa Milano che sta inspiegabilmente spopolando (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il film Netflix Brazen è al momento nella top 10 dei titoli più vista della piattaforma, scalzando dal podio pellicole, sicuramente più meritevoli, come Don’t Look Up di Adam McKay. Fin qui nulla di strano se non fosse per un particolare: Brazen ha un punteggio del 17% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ed è uno dei film più brutti mai realizzati. Eppure gli utenti di Netflix non possono fare a meno di vederlo. Un evento inspiegabile. Ma di cosa parla? Il film è basato su Brazen Virtue dell’autrice Nora Roberts, ed è incentrato su Grace Miller (interpretata da Alyssa Milano, l’iconica Pheobe Halliwell di Streghe), una scrittrice di romanzi gialli che indaga sull’omicidio di sua sorella, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilè al momento nella top 10 dei titoli più vista della piattaforma, scalzando dal podio pellicole, sicuramente più meritevoli, come Don’t Look Up di Adam McKay. Fin qui nulla di strano se non fosse per un particolare:ha un punteggio del 17% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ed è uno deipiù brutti mai realizzati. Eppure gli utenti dinon possono fare a meno di vederlo. Un evento inspiegabile. Ma di cosa parla? Ilè basato suVirtue dell’autrice Nora Roberts, ed è incentrato su Grace Miller (interpretata da, l’iconica Pheobe Halliwell di Streghe), una scrittrice di romanzi gialli che indaga sull’omicidio di sua sorella, ...

