Corsa al Quirinale | Renzi show | “Qui | Quo e Qua il centrosinistra da soli ‘gna fanno” Intanto oggi Conte ha incontrato  Salvini

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Al momento, dopo la ventilata ipotesi da parte del M5s, di proporre come candidata alla senatrice Segre – cosa rimasta lì – e Berlusconi che ‘sembra pensare’ alla rinuncia proponendo però a sua volta un nome, in realtà adè ancora tutto da ‘inventare’. Sul tavolo, ‘chiacchiere’ a parte, le uniche due opzioni reali restano ancora il Mattarella bis o l’avvvento di Draghi, eventualità che ovviamente scatenerebbe ‘la fine del mondo’, costringendo poi l’attuale maggioranza a doversi scontrare duramente, fra quanti desiderosi di misurarsi alle urne (il centrodestra), ed il fronte progressista, in tal senso per nulla equilibrato.al: potrebbe finalmente essere la volta di una donna. Ma fra la Cartabia e la Casellati, la senatrice Segre rappresenta l’outsider Tuttavia – e sarebbe finalmente ...

Nata da un'idea di Antonio Padellaro , la trasmissione farà il punto sullapresidenziale ... Sergio Mattarella e poi una sfilza di nomi noti (li potete leggere sul nostro Toto -in cui ...C'è chi, infatti, come la deputata di Coraggio Italia Michaela Biancofiore , ancora crede che il Cav possa spuntarla per laal. "Lui ci crede davvero e fa bene a perseguire questo ...Incerta, come una partita di poker. Determinante, come una finale di Champions League. In grado di determinare il futuro politico del nostro Paese. E ...A pochi giorni dal voto per il prossimo presidente della Repubblica, non è ancora stata risolta la questione riguardante i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena, che non hanno ...