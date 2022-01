Coronavirus, ultime notizie 20 gennaio 2022: Green pass obbligatorio da oggi in diversi negozi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le ultime notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute diramato nelle scorse ore si rivela che sono 192.320 i nuovi contagi da Coronavirus e 380 i morti. Nel frattempo si apre il tavolo tra governo e Regioni sui provvedimenti, che va dalle quarantene al possibile nuovo sistema dei colori su cui si discute ormai da giorni. Green pass scatta l’obbligo da oggi: ecco dove diventa obbligatorio – ore 8.42 Ci sono novità anche in merito al Green pass base. Proprio da oggi, giovedì 20 gennaio 2022, scatta l’obbligo anche per coloro che andranno da estetisti e parrucchieri e per tutti i clienti dei “servizi alla persona”. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lesul Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute diramato nelle scorse ore si rivela che sono 192.320 i nuovi contagi dae 380 i morti. Nel frattempo si apre il tavolo tra governo e Regioni sui provvedimenti, che va dalle quarantene al possibile nuovo sistema dei colori su cui si discute ormai da giorni.scatta l’obbligo da: ecco dove diventa– ore 8.42 Ci sono novità anche in merito albase. Proprio da, giovedì 20, scatta l’obbligo anche per coloro che andranno da estetisti e parrucchieri e per tutti i clienti dei “servizi alla persona”. ...

RaiNews : #coronavirus, in Italia 192.320 nuovi casi e 380 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - infoitinterno : Coronavirus. In Sicilia il 19 gennaio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 8.133, in provincia di Enna 183, i d… - ElisaFa64257456 : RT @MorosiSilvia: Figliuolo: «Italia terza in Ue per vaccinazioni. Raggiunto il 69,5% della popolazione con booster» - FabrizioDamic14 : Figliuolo: «Italia terza in Ue per vaccinazioni. Raggiunto il 69,5% della popolazione con booster» -