Coronavirus Sicilia, bollettino del 20 gennaio: 7.997 casi, la situazione a Palermo (Di giovedì 20 gennaio 2022) I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi giovedì 20 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia Leggi su mediagol (Di giovedì 20 gennaio 2022) I dati da, aggiornati ad oggi giovedì 202022, relativi allaepidemiologica da Covid-19 in

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff a @robersperanza: «Sospenda il divieto sullo Stretto per non vaccinati o interverrò» -… - PalermoToday : Covid, in Sicilia contagi sotto gli ottomila. Costa: 'Raggiunto picco di questa ondata' - ag_notizie : Covid, in Sicilia contagi sotto gli ottomila (620 nell'Agrigentino). Costa: 'Raggiunto picco di questa ondata'… -