Coronavirus oggi. Spallanzani: Sputnik in 70% casi efficace contro Omicron

Scatta oggi l'obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti. Le regioni si schierano intanto per un cambiamento del sistema dei colori. Secondo la mappa Ecdc, tutta l'Italia e quasi tutta Europa sono in rosso scuro

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus: i dati e gli aggiornamenti del 20 gennaio I dati di oggi in Italia Le persone che hanno contratto il virus in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 9.418.256 . Di queste 142.590 sono morte, mentre 6.593.625 sono guarite o sono state dimesse. L'ultimo ...

Covid Italia, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti TOSCANA In Toscana sono 628.124 i casi di positività al Coronavirus, 13.720 in più rispetto a ieri (... Oggi sono stati eseguiti 22.921 tamponi molecolari e 55.520 tamponi antigenici rapidi, di questi ...

Coronavirus oggi. Spallanzani: Sputnik in 70% casi efficace contro Omicron Il Sole 24 ORE Covid, il bollettino di oggi: 188.797 postivi, 385 morti. Tasso al 17% I dimessi e i guariti sono invece 6.593.625, con un incremento di 143.029 rispetto a ieri. Sono 1.110.266 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ...

Coronavirus, 7.997 nuovi casi in Sicilia Sono 7.997 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 43.433 tamponi processati. L’indice di positività scende al 18.41%. I morti sono 34 (alcuni risal ...

