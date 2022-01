Coronavirus oggi. Il 79,6% degli italiani è vaccinato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scatta oggi l’obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti, mentre nelle prossime ore è atteso il dpcm con l’elenco delle attività primarie cui si potrà accedere senza certificazione verde anti-Covid. Le regioni si schierano intanto per un cambiamento del sistema dei colori. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scattal’obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti, mentre nelle prossime ore è atteso il dpcm con l’elenco delle attività primarie cui si potrà accedere senza certificazione verde anti-Covid. Le regioni si schierano intanto per un cambiamento del sistema dei colori.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 gennaio/ - 27 in T.I., positività 16.3% Ancora qualche ora poi scopriremo come è evoluta nell'ultimo giorno la curva pandemica del covid grazie al bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 20 gennaio 2022. Nonostante i virologi invitino alla prudenza, i casi sono evidentemente diminuiti, e il famoso picco da 300mila positivi al ...

Covid, che cosa vuol dire davvero vivere con un virus endemico e perché l'ottimismo è un ostacolo ...intensiva e la convinzione è che con il tempo Sars - CoV - 2 diventerà come gli altri coronavirus ... 3 Proseguire nello sviluppo di farmaci antivirali efficaci , sicuri e a basso costo (ad oggi abbiamo ...

Coronavirus oggi. Biden: nessun nuovo lockdown, ma vaccinatevi Il Sole 24 ORE Quirinale, il centrosinistra cerca unità si Draghi ma pesano le divisioni M5S Il segretario del Pd Enrico Letta, in questo pienamente coadiuvato all’interno della coalizione “giallorossa” dal ministro della Salute e leader di Leu Roberto Speranza, è convinto che alla fine tutte ...

Covid, 8133 nuovi casi in Sicilia Altri 8.133 casi di coronavirus e un numero di ricoverati in ospedale che non aumenta più ormai da due giorni. L’ondata Covid in Sicilia sembra rallentare e la conferma arriva dal bollettino quotidian ...

