Coppia si sposa del Metaverso | tra gli invitati virtuali anche il padre morto della sposa

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Un matrimonio nelcon i parenti (morti) avatar. Vostra zia ottantenne starà già strabuzzando gli occhi e lucidando il Green Pass – metti ci voglialì –ma la notizia proveniente dall’India ha dell’incredibile. Il 24enne Dinesh Sivakumar Padmavathi e la 23enne Ramaswamy Janaganandhini hanno organizzato la cerimonia delle loro nozze nientemeno che nel, un mondo virtuale in 3D dove si può interagire con altre persone, previo visore hi-tech, perfino con i morti. I due sposini non hanno potuto celebrare le loro nozze con quell’espressione orribile che oggi si usa “in presenza” perché nello stato in cui vivono vigono ancora restrizioni dovute alla pandemia Covid. Laha creato i propri avatar e ha già provveduto affinché i circa duemilane abbiano uno ...

