Coppa Italia | mea culpa Mourinho | pensavo già a domenica

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La Roma passa il turno e ai quarti di finale disi regala l'Inter, ma la paura ha gelato i primi minuti della partita con il vantaggio del Lecce firmato Calabresi. "Non posso rinunciare a ...

Advertising

Inter : ?? | RANOCCHIA Gol straordinario al 91' del difensore: 'Gruppo solido, lo dimostriamo ogni volta' ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Coppa Italia, i nerazzurri vincono 3-2: segna Sanchez, poi Ranocchia in semirovesciata regala i… - OfficialASRoma : Stasera inizia la nostra Coppa Italia ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaLecce - Gazzetta_it : Roma-Lecce, le #pagelle: Zaniolo spacca la partita, 7. Disastro Lucioni: 5 - Patrick88944293 : @augustociardi75 Ciao grande Augusto sai perché la Roma gioca ( sempre) in trasferta i quarti di coppa Italia ? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

La Roma passa il turno e ai quarti di finale disi regala l'Inter, ma la paura ha gelato i primi minuti della partita con il vantaggio del Lecce firmato Calabresi. "Non posso rinunciare a determinati giocatori - ha ammesso Mourinho - . ...Commenta per primo José Mourinho , allenatore della Roma , parla a Mediaset dopo la partita vinta incontro il Lecce : 'La nostra rosa ha i suoi limiti e noi li conosciamo. Maitland - Niles e Sergio hanno portato una trasformazione positiva e nuove opzioni e qualche miglioramento. Però è ...Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce in Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Nel primo tempo c’è stata una mancanza di mentalità, il mister ci aveva messo ...(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Soddisfatto, nonostante il risultato all'Olimpico, l'allenatore del Lecce, Marco Baroni, che ha impensierito la Roma fino all'intervallo. "Abbiamo fatto la partita che volevamo ...