Coppa Italia | le formazioni UFFICIALI di Roma-Lecce | fuori Zaniolo

(Di giovedì 20 gennaio 2022)si sfidano all’Olimpico per l’ultimo ottavo di finale in programma: la vincente sfiderà l’Inter. Ecco leUltime a scendere in campo nel palinsesto in modalità… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : ?? | RANOCCHIA Gol straordinario al 91' del difensore: 'Gruppo solido, lo dimostriamo ogni volta' ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Coppa Italia, i nerazzurri vincono 3-2: segna Sanchez, poi Ranocchia in semirovesciata regala i… - forumJuventus : Chi è Marley Aké: il giocatore che ha stregato tutti al debutto con la Juve in Coppa Italia ?… - SalentoSport : #LIVE! #ROMA-#LECCE, il #tabellino - 11contro11 : Coppa Italia: #Roma-#Lecce, le formazioni ufficiali #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

La squadra di Mazzarri, tuttavia, arriva da due sconfitte dolorose: sia in campionato contro la Roma, sia incontro il Sassuolo, i rossoblu hanno disputato ottime prestazioni, ma non ...Si chiudono gli ottavi di finale dellacon la sfida tutta giallorossa tra la Roma di Mourinho e il Lecce di BaroniRoma - Lecce è l'ultima sfida in programma per gli ottavi di finale della: la vincente di questa ...Roma e Lecce si sfidano all'Olimpico per l'ultimo ottavo di finale in programma: la vincente sfiderà l'Inter. Ecco le formazioni ufficiali ...PREPARTITA. Roma - Lecce è valevole per gli Ottavi della competizione Coppa Italia 2021/2022. La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico ...