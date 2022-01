Coppa Italia, la Roma rimonta il Lecce all'Olimpico e si regala i quarti di finale (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Roma rimonta il Lecce all'Olimpico e si regala i quarti di finale di Coppa Italia dove troverà l'Inter. Ai salentini, rimasti anche in 10 per l'espulsione di Gargiulo, non basta il gol di Calabresi. Kumbulla, Abraham e Shomurodov firmano la qualificazione per i giallorossi capitolini. Qualche cambio per Mourinho che però non rinuncia ad Abraham davanti. Alle sue spalle confermato Afena-Gyan, avanzato Oliveira e lanciato Carles Perez. Panchina per Zaniolo e Mkhitaryan. E' ampio il turnover di Baroni rispetto al successo di Pordenone: dietro c'è Gendrey, sugli esterni si rivedono Di Mariano e Listkowski dal primo minuto, Olivieri resta il principale riferimento in attacco. Veretout spara alto il primo tiro della partita ma ad entrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lailall'e sidididove troverà l'Inter. Ai salentini, rimasti anche in 10 per l'espulsione di Gargiulo, non basta il gol di Calabresi. Kumbulla, Abraham e Shomurodov firmano la qualificazione per i giallorossi capitolini. Qualche cambio per Mourinho che però non rinuncia ad Abraham davanti. Alle sue spalle confermato Afena-Gyan, avanzato Oliveira e lanciato Carles Perez. Panchina per Zaniolo e Mkhitaryan. E' ampio il turnover di Baroni rispetto al successo di Pordenone: dietro c'è Gendrey, sugli esterni si rivedono Di Mariano e Listkowski dal primo minuto, Olivieri resta il principale riferimento in attacco. Veretout spara alto il primo tiro della partita ma ad entrare ...

Advertising

Inter : ?? | RANOCCHIA Gol straordinario al 91' del difensore: 'Gruppo solido, lo dimostriamo ogni volta' ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Coppa Italia, i nerazzurri vincono 3-2: segna Sanchez, poi Ranocchia in semirovesciata regala i… - OfficialASRoma : Stasera inizia la nostra Coppa Italia ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaLecce - LinkaTv : E' iniziato Coppa italia live 2021/22 su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - ooettaM : Mi fa morire l’Inter che addirittura ha intenzione di presentarsi per i quarti di finale di coppa italia secondo me… -