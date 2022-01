Coppa Italia, la Roma cala il tris: Lecce fuori a testa alta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Una Roma a lungo indisponente anche per i suoi pur innamorati tifosi ha dovuto schierare gli uomini migliori per battere 3-1 all’Olimpico il Lecce, unica squadra di serie B ancora in corsa in Coppa Italia, e guadagnarsi i quarti di finale. Si avvera quindi il ritorno di Josè Mourinho a San Siro contro al sua Inter. Trovatasi in svantaggio dopo 15?, la squadra di casa ha impiegato quasi un tempo per pareggiare e solo con l’ingresso nella ripresa di Zaniolo, Mkhitaryan e Vina ha cambiato marcia, completando la rimonta. Il sogno della ‘decima’, rimane vivo, anche se il malinconico ricordo della eliminazione negli ottavi della scorsa stagione, per mano dello Spezia, ha volteggiato troppo a lungo sulla squadra nella sfida con un Lecce che risveglia ancora incubi tra i tifosi anche se ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022)– Unaa lungo indisponente anche per i suoi pur innamorati tifosi ha dovuto schierare gli uomini migliori per battere 3-1 all’Olimpico il, unica squadra di serie B ancora in corsa in, e guadagnarsi i quarti di finale. Si avvera quindi il ritorno di Josè Mourinho a San Siro contro al sua Inter. Trovatasi in svantaggio dopo 15?, la squadra di casa ha impiegato quasi un tempo per pareggiare e solo con l’ingresso nella ripresa di Zaniolo, Mkhitaryan e Vina ha cambiato marcia, completando la rimonta. Il sogno della ‘decima’, rimane vivo, anche se il malinconico ricordo della eliminazione negli ottavi della scorsa stagione, per mano dello Spezia, ha volteggiato troppo a lungo sulla squadra nella sfida con unche risveglia ancora incubi tra i tifosi anche se ...

