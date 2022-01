Coppa Italia 2021/22, così ai quarti di finale: ecco abbinamenti e tabellone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è chiuso il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22: ecco gli abbinamenti dei quarti di finale La Coppa Italia 2021/22 si allinea dunque ai quarti di finale dopo che si è concluso il lungo turno degli ottavi che si è dipanato nell’arco di una settimana. Avanti tutte le big a parte il Napoli, sorpreso al Maradona dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano che ora affronterà l’Atalanta nella parte alta del tabellone, laddove la Juve ospiterà il Sassuolo da favorita. Nella parte bassa invece, la finalista uscirà dalla doppia sfida incrociata tra milanesi e romane. GLI ACCOPPIAMENTI DEI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è chiuso il quadro degli ottavi didella/22:glideidiLa/22 si allinea dunque aididopo che si è concluso il lungo turno degli ottavi che si è dipanato nell’arco di una settimana. Avanti tutte le big a parte il Napoli, sorpreso al Maradona dalla Fiorentina di Vincenzono che ora affronterà l’Atalanta nella parte alta del, laddove la Juve ospiterà il Sassuolo da favorita. Nella parte bassa invece, la finalista uscirà dalla doppia sfida incrociata tra milanesi e romane. GLI ACCOPPIAMENTI DEI ...

