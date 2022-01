Coppa d’Africa 2022: la Costa d’Avorio elimina i campioni in carica dell’Algeria, avanti la Guinea Equatoriale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Disastro Algeria in Coppa d’Africa 2022: i campioni in carica salutano già dopo i gironi, dove racimolano appena un punto e chiudono in ultima posizione, non potendo nemmeno sperare nel ripescaggio concesso alla terza classificata. Delusione fortissima quella che arriva dai nordafricani, che tra le proprie fila vantano Mahrez del Manchester City e Bennacer del Milan. Che viene tradito, ironia della sorte, dal compagno di club Franck Kessie, autore del primo gol con cui la Costa d’Avorio, a questo punto una delle favorite per la vittoria finale, piazza un pesante 3-1 senza storia grazie anche ai gol di Sangare e Pepe a cavallo dell’intervallo. Poco prima, c’è spazio per il gol che accorcia il parziale di Bendebka, ma è troppo tardi, anche perché al 60? Mahrez aveva ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Disastro Algeria in: iinsalutano già dopo i gironi, dove racimolano appena un punto e chiudono in ultima posizione, non potendo nemmeno sperare nel ripescaggio concesso alla terza classificata. Delusione fortissima quella che arriva dai nordafricani, che tra le proprie fila vantano Mahrez del Manchester City e Bennacer del Milan. Che viene tradito, ironia della sorte, dal compagno di club Franck Kessie, autore del primo gol con cui la, a questo punto una delle favorite per la vittoria finale, piazza un pesante 3-1 senza storia grazie anche ai gol di Sangare e Pepe a cavallo dell’intervallo. Poco prima, c’è spazio per il gol che accorcia il parziale di Bendebka, ma è troppo tardi, anche perché al 60? Mahrez aveva ...

