(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il giudice sportivo spagnolo ha deciso di punire ilcon duedial suodopo quanto accaduto indel Reil, quando la partita è stata sospesa per il lancio di un’asta in campo. Asta che aveva colpito il calciatore delJoan Jordan. Il match è stato poi disputato il giorno dopo, a porte chiuse, con la vittoria delper 2-1. Ildovrà giocare altrove la garail Villareal ed una tra quella di Ligail Maiorca e quella dei quarti di finale didel Re del 2 febbraio, se il sorteggio stabilirà che si dovrà giocare in casa. Nel comunicato, il giudice sportivo scrive che alla luce di quanto ...

Advertising

napolista : Copa del Re, due turni di squalifica allo stadio del #Betis per gli incidenti contro il #Siviglia Durante il match… - Mediagol : Elche-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Benzema riposa. Pastore, ancora panchina! - blab_live : #CopadelRey, #AthleticBarça @AthleticClub @FCBarcelona le deluse della Supercoppa si aggrappano alla Copa. Probabi… - blab_live : #CopadelRey, #ElcheRealMadrid @elchecf @realmadrid #Ancelotti vuole vincere tutto. Probabili formazioni,… - YvanGoSlow24 : 1 Copa del Rey, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Liga, 2 Europa League, 2 Supercoppe Europee. Non è un grande allenatore. -

Ultime Notizie dalla rete : Copa del

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao - Barcellona , match valido per gli ottavi di finale dellaRey 2021/2022 . La formazione di Xavi ha vinto 1 - 2 in casaLlinares nello scorso turno, mentre i padroni di casa arrivano dallo 0 - 2 in casaMancha. Appuntamento questa sera alle ...L'incontro conclude il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si gioca anche l'African Nations Cup, l'EFL Cup e laRey. Pareggio tra Leon e Atlas in Liga MX Giovedì 20 gennaio si è aperto con il calcio in Messico e la sfida tra Leon e Atlas valida per la Liga MX . 1 - 1 il risultato finale grazie alle ...Dopo i fatti del derby di Copa del Rey tra Betis e Siviglia, il Giudice Sportivo ha inflitto una sanzione al club verdebianco, con la chiusra dello stadio per due turni. Nel corso del match, infatti, ...Dembélé risponder per le rime al Barcellona e sembra intenzionato ad andare in fondo, spalleggiato anche dall’Assocalciatori ...