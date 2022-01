Contro gli aumenti delle bollette di luce e gas, il governo stanzia altri 4 miliardi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il governo si appresta a varare un ulteriore intervento per fare fronte ai rincari dei beni energetici. Il consiglio dei ministri previsto per oggi dovrebbe approvare un nuovo pacchetto di misure per mitigare i rialzi delle bollette di famiglie e imprese. Le risorse del provvedimento andranno ad aggiungersi ai 3,8 miliardi di euro già stanziati nella legge di bilancio. Tra le nuove misure, che dovrebbero aggiungersi agli interventi del nuovo decreto sostegni atteso in cdm, c’è la possibilità di utilizzare 1,5 miliardi di euro derivanti dalle aste della C02, fondi altrimenti destinati al ministero dell’Economia e al ministero della Transizione energetica. Nel provvedimento dovrebbe entrare anche la cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema per un valore complessivo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilsi appresta a varare un ulteriore intervento per fare fronte ai rincari dei beni energetici. Il consiglio dei ministri previsto per oggi dovrebbe approvare un nuovo pacchetto di misure per mitigare i rialzidi famiglie e imprese. Le risorse del provvedimento andranno ad aggiungersi ai 3,8di euro giàti nella legge di bilancio. Tra le nuove misure, che dovrebbero aggiungersi agli interventi del nuovo decreto sostegni atteso in cdm, c’è la possibilità di utilizzare 1,5di euro derivanti dalle aste della C02, fondimenti destinati al ministero dell’Economia e al ministero della Transizione energetica. Nel provvedimento dovrebbe entrare anche la cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema per un valore complessivo ...

