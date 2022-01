Conservatorio, scelta della terna per elezione nuovo presidente: Verga chiede pubblicazione degli atti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Assenza di criteri comparativi, affrettata valutazione, mancanza di trasparenza. Le scelte effettuate dal Consiglio Accademico hanno letteralmente stracciato i criteri imposti dalle sentenze del Tar delle Puglie e confermate dal Consiglio di Stato, nonostante che il Ministero ne avesse sollecitato l’applicazione con una specifica nota inviata ad aprile scorso”. Inizia così la nota del presidente del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, Antonio Verga, in merito alla scelta della terna di candidati per l’elezione del nuovo presidente. “Il superficiale carteggio – aggiunge – è stato inviato al Ministero dell’Università senza uno straccio di verbale ma con un estratto di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Assenza di criteri comparativi, affrettata valutazione, mancanza di trasparenza. Le scelte effettuate dal Consiglio Accademico hanno letteralmente stracciato i criteri imposti dalle sentenze del Tar delle Puglie e confermate dal Consiglio di Stato, nonostante che il Ministero ne avesse sollecitato l’applicazione con una specifica nota inviata ad aprile scorso”. Inizia così la nota deldelStatale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, Antonio, in merito alladi candidati per l’del. “Il superficiale carteggio – aggiunge – è stato inviato al Ministero dell’Università senza uno straccio di verbale ma con un estratto di ...

