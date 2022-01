Conferenza di Wannsee | ottant’anni fa il via alla ‘soluzione finale’ della questione ebraica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il 20 gennaio 1942, in un’elegante villa appena fuori Berlino, sedePolizia di sicurezza (Sicherheitspolzei) nella Strasse Am Grossen, si riuniscono 14 alti dirigenti del Reich nazista per approntare le modalità di sterminio degli ebrei. Le uccisioni di massa, mediante fucilazione, sono cominciate con l’invasione dell’Urss dall’estate del 1941 e sono assegnate a unità specialiPolizia di sicurezza (Einsatzgruppen) alle quali hanno spesso partecipato altri corpi. Prima, migliaia di persone sono state uccise a Babij Jar (settembre 1941 in Ucraina) a Kragujevac (ottobre ’41 in Serbia) e a Liep?ja (dicembre ’41 in Lettonia). La decisione di eliminare gli ebrei è quindi già stata assunta. In questa riunione, rimasta segretissima, il verbale – estratto di una discussione ...