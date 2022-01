Con l’iPhone ora aprirai anche la tua automobile | ecco l’innovazione tanto attesa per chi usa la Mela

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo impulso per la tecnologia CarKey arriverà da Apple, che implementerà la nuova tecnologia in collaborazione con Hyundai: i nuovi modelli del marchio sudcoreano infatti vanteranno la funzionalità che connette lo smartphone con la propria auto. La tecnologia CarKey permetterà di aprire ed avviare le auto Hyundai con l’utilizzo di uno smartphone – ComputerMagazine.itPer Apple è tempo di rilancio della tecnologia CarKey; difatti la funzionalità che connette smartphone e auto ha avuto sino ad ora difficoltà a diffondersi. I soli modelli ad aver implementato tale tecnologia sono ad oggi sono quelli del marchio BMW, che negli ultimi due anni l’ha utilizzata per le proprie vetture. Ora però un altro marchio sta per seguire le orme della casa automobilistica tedesca: si tratta di Hyundai, che nei suoi nuovi modelli in uscita in estate vedrà tale funzione in opera. ...