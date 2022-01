Come si fa - La ricarica della batteria (Di giovedì 20 gennaio 2022) Come si fa a verificare lo stato della batteria? E Come si fa a caricarla, se mostra segni di stanchezza? Ammettiamolo: dato che le batterie moderne non hanno bisogno di particolari cure, di solito ce ne dimentichiamo, fino al fatidico giorno in cui l'auto, invece di avviarsi, fa scena muta, irritandoci non poco. Ecco, allora, una serie di precauzioni per evitare di ritrovarsi in panne. Tutto sigillato. Se sugli accumulatori di qualche tempo fa si poteva (e si doveva) tenere sotto controllo il livello dell'elettrolita, rabboccandolo di tanto in tanto, oggi questa operazione è finita nel dimenticatoio. Le moderne batterie sono sigillate e l'unica operazione che si può ragionevolmente fare è la verifica del serraggio dei morsetti oppure il controllo se su di essi si è formato dell'ossido. Oltre a ciò, si può anche ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 gennaio 2022)si fa a verificare lo stato? Esi fa a caricarla, se mostra segni di stanchezza? Ammettiamolo: dato che le batterie moderne non hanno bisogno di particolari cure, di solito ce ne dimentichiamo, fino al fatidico giorno in cui l'auto, invece di avviarsi, fa scena muta, irritandoci non poco. Ecco, allora, una serie di precauzioni per evitare di ritrovarsi in panne. Tutto sigillato. Se sugli accumulatori di qualche tempo fa si poteva (e si doveva) tenere sotto controllo il livello dell'elettrolita, rabboccandolo di tanto in tanto, oggi questa operazione è finita nel dimenticatoio. Le moderne batterie sono sigillate e l'unica operazione che si può ragionevolmente fare è la verifica del serraggio dei morsetti oppure il controllo se su di essi si è formato dell'ossido. Oltre a ciò, si può anche ...

Advertising

terridaluisa : @DarioPuppo @max_ambesi ... buongiorno a voi ..come mai nei vari format di gara ci sono diversi tipi di penalità? x… - Speck_M : RT @vaielettrico: GLI ARROGANTI DELLA RICARICA / Occupano per giorni interi le colonnine #gratis di supermercati e autostrade, come l'A22 d… - vaielettrico : GLI ARROGANTI DELLA RICARICA / Occupano per giorni interi le colonnine #gratis di supermercati e autostrade, come l… - TelefoniaTech : Clicca e Ricarica: come funzionano le ricariche telefoniche con codice da mostrare in cassa - mondomobileweb : Clicca e Ricarica: come funzionano le ricariche telefoniche con codice da mostrare in cassa -