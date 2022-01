Come lisciare i capelli con la spazzola phon lisciante (Di giovedì 20 gennaio 2022) La spazzola phon lisciante è un’alternativa veloce e pratica al classico brushing, ovvero il metodo grazie al quale si possono asciugare e lisciare i capelli con spazzola e phon. Questo metodo non è così pratico soprattutto per chi non è esperto, rischiando di lasciare alcune ciocche non perfettamente lisciate, di tenere troppo il calore e il phon a contatto con i capelli o di stressarli perché ripetutamente spazzolati. Non è facile ottenere un liscio perfetto con spazzola e phon se si cerca di fare la piega a casa da soli, ma esiste una valida alternativa: la spazzola asciugacapelli lisciante. In pratica è una ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laè un’alternativa veloce e pratica al classico brushing, ovvero il metodo grazie al quale si possono asciugare econ. Questo metodo non è così pratico soprattutto per chi non è esperto, rischiando di lasciare alcune ciocche non perfettamente lisciate, di tenere troppo il calore e ila contatto con io di stressarli perché ripetutamenteti. Non è facile ottenere un liscio perfetto conse si cerca di fare la piega a casa da soli, ma esiste una valida alternativa: laasciuga. In pratica è una ...

Advertising

alesssiodellar : @Michele_Arnese Lisciare il pelo come solo Repubblica sa fare. - DocThomas : @StefanoPutinati Sei un arruffapopolo senza dignità. Ecco cosa sei. Lisciare il pelo alle élite e fingere interesse… - 42af7f7e724b427 : @BlastometroTW Potrebbe lisciare in un bicchiere e berla come la Brigliadori - romanismo85 : @BDario22 @CheccoCasano @MagliaDellaRoma Gli errori banali sono passare la palla all’attaccante avversario oppure l… - rebelcantarella : 'Girai lentamente il collo, per lisciare la preda con lo sguardo, sempre più esplicitamente. Come se non fosse bast… -