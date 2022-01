Come creare un potente insetticida con l’aglio? Guarda come fare! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ecco come creare un potente insetticida con l’aglio Uno degli ingredienti che vengono usati in cucina durante la preparazione dei piatti, è l’aglio. Questa verdura, ha un odore piuttosto forte, ma è pieno di proprietà vantaggiose per la nostra salute. Una delle qualità che nessuno conosce, è quella che prevede di usare l’aglio come insetticida per allontanare i parassiti dalle vostre piante. Un rimedio a base di aglio Un insetticida molto rapido da preparare a base di aglio, prevede l’uso di: 10 litri di acqua 75 grammi di aglio in polvere. Versare all’interno di un contenitore l’acqua ed aggiungete l’aglio in polvere. Aspettare circa 6 ore prima di vaporizzare la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 20 gennaio 2022) EccounconUno degli ingredienti che vengono usati in cucina durante la preparazione dei piatti, è. Questa verdura, ha un odore piuttosto forte, ma è pieno di proprietà vantaggiose per la nostra salute. Una delle qualità che nessuno conosce, è quella che prevede di usareper allontanare i parassiti dalle vostre piante. Un rimedio a base di aglio Unmolto rapido da preparare a base di aglio, prevede l’uso di: 10 litri di acqua 75 grammi di aglio in polvere. Versare all’interno di un contenitore l’acqua ed aggiungetein polvere. Aspettare circa 6 ore prima di vaporizzare la ...

