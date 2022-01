“Colpo da 30 milioni” | Serie A | la big vuole Diego Carlos

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dall’Inghilterra la notizia dell’interessamento del Newcastle per. A fare concorrenza ai Magpies ci sarebbe un club italiano. Il Newcastle continua a far parlare di se sul mercato. Dopo gli arrivi di Wood e Trippier e l’interessamento per Gosens dell’Atalanta, i Magpies sono intenzionati a piazzare un altrodel Siviglia. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

BETTINOROSSONE1 : @atsinorfos Anche perché si tratta di un ragazzo che ha 16,5 milioni di euro di debiti e, a dirla tutta, capirei se… - Mario_Drago_ : RT @basilischi: @luciodigaetano 9 milioni ( 25%) al primo colpo era gia` incredibile,5 anni dopo addirittura aumenta( 11 e 32%). Diciamo ch… - max_pell : RT @basilischi: @luciodigaetano 9 milioni ( 25%) al primo colpo era gia` incredibile,5 anni dopo addirittura aumenta( 11 e 32%). Diciamo ch… - PulcinoRossoner : RT @basilischi: @luciodigaetano 9 milioni ( 25%) al primo colpo era gia` incredibile,5 anni dopo addirittura aumenta( 11 e 32%). Diciamo ch… - basilischi : @luciodigaetano 9 milioni ( 25%) al primo colpo era gia` incredibile,5 anni dopo addirittura aumenta( 11 e 32%). Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo milioni

notiziecalciomercato.eu

Il Tottenham valuta Tanganga circa 20e vorrebbe monetizzare dalla sua partenza, mentre i rossoneri vorrebbero riuscire ad avere un prestito. L'ultima decisione spetterà ad Antonio Conte, che ...... omicidi politici, stragi, strategia della tensione, tentativi didi stato, repressione nelle ... delle aziende pubbliche, dello stato sociale, della classe operaia, deidi lavoratori e di ...In casa Fiorentina continua a tenere banco la situazione Vlahovic. La Fiorentina si prova a prepararsi in anticipo all’addio di Vlahovic. Un sacrificio che Comisso potrebbe essere disposto a far ben v ...SANT’ELPIDIO A MARE – Il 2021 si è chiuso con delle ottime notizie sul fronte dei finanziamenti ottenuti dal Comune per il centro storico con i fondi di ...