Colle: l’attesa di Berlusconi, gli scenari su Draghi E lo sguardo puntato sul futuro di Palazzo Chigi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il leader di Forza Italia ha annullato il vertice di centrodestra a Roma. Quale sarà la sua mossa da Arcore? Intanto gli alleati Salvini e Meloni rimangono nell’impasse Leggi su corriere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il leader di Forza Italia ha annullato il vertice di centrodestra a Roma. Quale sarà la sua mossa da Arcore? Intanto gli alleati Salvini e Meloni rimangono nell’impasse

Advertising

Giusepp73435001 : @valeriosaitta1 @ele24ro Evidentemente il decreto non era chiaro,oppure l'ordine dei medici non capisce quello che… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Quirinale Tra #Draghi e il Colle c’è il #M5s. O meglio, ci sono #Conte e la parte che lo segue. Di Maio, invece, spinge p… - Talete1 : RT @MilkoSichinolfi: Mancava solo l'intervento di Verdini per rendere più serio e credibile il dibattito sulla candidatura del pregiudicato… - rassegnally : #Quirinale Tra #Draghi e il Colle c’è il #M5s. O meglio, ci sono #Conte e la parte che lo segue. Di Maio, invece, s… - illemeg57 : RT @MilkoSichinolfi: Mancava solo l'intervento di Verdini per rendere più serio e credibile il dibattito sulla candidatura del pregiudicato… -