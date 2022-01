Codacons, a giudizio il presidente Rienzi: "offesa la reputazione" dei Ferragnez (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Procura di Roma ha citato in giudizio il presidente del Codacons , Carlo Rienzi , con l'accusa di diffamazione per aver 'offeso la reputazione' di Fedez e Chiara Ferragni dicendo che hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Procura di Roma ha citato inildel, Carlo, con l'accusa di diffamazione per aver 'offeso la' di Fedez e Chiara Ferragni dicendo che hanno ...

Advertising

stanzaselvaggia : Rinviato a giudizio il presidente del Codacons Carlo Rienzi anche per alcune dichiarazioni a me rilasciate durante… - zazoomblog : Codacons a giudizio il presidente Rienzi: offesa la reputazione dei Ferragnez - #Codacons #giudizio #presidente - Maurizio_Accica : @neXtquotidiano Azzz che duello ciclopico... sto rinco rinviato a giudizio per aver diffamato la coppia più coccola… - ultimenews24 : La Procura di Roma ha rinviato a giudizio il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, per aver 'offeso la reputazione… - novasocialnews : 'Ha offeso Fedez e Ferragni', presidente Codacons rinviato a giudizio -