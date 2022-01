Clima e caro-bollette | «Una politica sbagliata penalizza le energie rinnovabili»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I Per calmierare il maxi-aumento delledi energia e gas innescato dalla crisi pandemica il governo potrebbe tagliare 3 miliardi di euro di incentivi sull’idroelettrico e il fotovoltaico e permetterebbe alle aziende di comprarsi il diritto di inquinare tramite le aste di CO2 per 1,8 miliardi. Invece di usare gli extra profitti da 4 miliardi di euro realizzati durante la crisi nel 2021 dalle società produttrici e fornitrici di energia (per ora l’intervento è stato escluso) l’esecutivo potrebbe sottrarre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Salvini invece parla di- bollette e disabilità , dossier su cui c'è "il pressing della Lega", ... Untutt'altro che 'unitario'.Read More Economiabollette, si cerca copertura per altri 2 miliardi 20 Gennaio 2022 Ennesima ...20 Gennaio 2022 Un nuovo sondaggio di YouGov realizzato per la Fondazione Europea per il(...Maxi-rincari di energia e gas: ambientalisti contro le ipotesi del ministro Cingolani (Mite) allo studio del governo Draghi. Oggi forse una soluzione emergenziale. Le forze politiche della maggioranza ...WWF, Greenpeace, Legambiente e Kyoto Club esprimono forte preoccupazione per le anticipazioni e dichiarazioni sulle misure per far fronte al caro bolletta, apparentemente volte più a sottrarre risorse ...