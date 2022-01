Città sporca | i residenti di Pastena denunciano il degrado più totale

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 20 gennaio 2022) di Monica De Santis “Da giorni non si vede uno spazzino acentro e ancora in Via Ventimiglia, via Madonna di Fatima, via Galdieri, via Santa Margherita e altre traverse sono sporche ancora più del solito. Cartacce, cicche, pezzi di plastica, feci di cani. Una situazione per noiinsostenibile. Le segnalazioni a Salerno Pulita ovviamente non servono a nulla perché le ignorano tutte quante. Ne abbiamo fatte decine anche utilizzando l’app. Siamo stanchi e non sappiamo più a chi rivolgerci”. E’ questo l’appello che è stato inviato da un gruppo di persone, insieme a delle foto di via Ventimiglia, nelle quali si evidenziano i rifiuti che si accumulano giorno dopo giorno. Una situazione che ha stancato tutti ied anche i commercianti della zona che dopo decine ...