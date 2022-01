Circolo futurista | la prepotenza del comunista Gualtieri e quella destra che non esiste

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – «La politica è sangue e merda», disse una volta Rino Formica. Aveva ragione da vendere. Lo sgombero delCasal Bertone non può che confermare quest’amara verità. Oltre ogni retorica, oltre ogni idealizzazione. Quello che è andato in scena nel quartiere popolare romano è un puro atto di, che fa cadere tutte le maschere e squarcia il velo di tutte le ipocrisie. È inutile accampare giustificazioni, andare alla ricerca della proverbiale foglia di fico: in tutto questo non c’è giustizia, non c’è scusa o pretesto che valga un’assoluzione. Perché la politica, appunto, è sangue e merda. Lo sgombero delChi ha voluto lo sgombero delè il neosindaco di Roma, Roberto. ...