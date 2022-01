Cinese Dongfeng vende azioni | Stellantis perde 3% a Wall Street

Advertising

franzbertolino : La cinese #Dongfeng scende al 3,3% di Stellantis, salgono i #Peugeot? - GioFaggionato : RT @AndreaPira: Il gruppo cinese scenderà al 3,3%. La quota residua sarà soggetta a un lock-up di 90 giorni, dopodiché la società potrebbe… - franzbertolino : RT @AndreaPira: Il gruppo cinese scenderà al 3,3%. La quota residua sarà soggetta a un lock-up di 90 giorni, dopodiché la società potrebbe… - AndreaPira : Il gruppo cinese scenderà al 3,3%. La quota residua sarà soggetta a un lock-up di 90 giorni, dopodiché la società p… - fisco24_info : Cinese Dongfeng vende azioni, Stellantis perde il 3% a Wall Street: Sul mercato l'1,1% del gruppo per 665 milioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinese Dongfeng

Agenzia ANSA

Il gruppooffre sul mercato 35 milioni di azioni Stellantis, pari all'1,1% del capitale del gruppo, per un valore di circa 665 milioni di euro. La notizia, riportata dall'agenzia Bloomberg, ha ...... Citroën, che vende i suoi veicoli attraverso il marchio, ha deciso di lanciare un'edizione limitata con il nome di Citroën C5 X Year of the Tiger . Anche se il capodannopartirà ...Il gruppo cinese Dongfeng offre sul mercato 35 milioni di azioni Stellantis, pari all'1,1% del capitale del gruppo, per un valore di circa 665 milioni di euro. (ANSA) ...Il gruppo cinese scenderà al 3,3% del costruttore. La quota residua sarà soggetta a un lock-up di 90 giorni, dopodiché la società potrebbe decidere di uscire del tutto dal capitale. I Peugeot possono ...