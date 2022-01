Cinema sotto choc, il volto storico amato da tutti è appena venuto a mancare (Di giovedì 20 gennaio 2022) È stato l'indimenticabile presidente Borlotti della Longobarda nell'indimenticabile film con Lino Banfi, "L'allenatore nel pallone". È morto a Genova Camillo Milli e l'Italia del Cinema è in lutto. Aveva 91 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia. Da tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi da Covid. La carriera di Camillo Milli. Camillo Milli, nome d'arte di Camillo Migliori, era nato a Milano il 1° agosto 1929. Debuttò sul grande schermo con il film "Ragazze d'oggi" di Luigi Zampa, Fu uno dei protagonisti della commedia all'italiana degli anni '80, lavorando con i più grandi, tra cui Mario Monicelli per "Il marchese del grillo". Il ruolo del mitico presidente Borlotti nella Longobarda calcio di Lino Banfi resterà quello più noto e scolpito nell'immaginario collettivo. Negli anni compresi tra il 1960 e il 1970, Camillo Milli fu ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 gennaio 2022) È stato l'indimenticabile presidente Borlotti della Longobarda nell'indimenticabile film con Lino Banfi, "L'allenatore nel pallone". È morto a Genova Camillo Milli e l'Italia delè in lutto. Aveva 91 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia. Da tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi da Covid. La carriera di Camillo Milli. Camillo Milli, nome d'arte di Camillo Migliori, era nato a Milano il 1° agosto 1929. Debuttò sul grande schermo con il film "Ragazze d'oggi" di Luigi Zampa, Fu uno dei protagonisti della commedia all'italiana degli anni '80, lavorando con i più grandi, tra cui Mario Monicelli per "Il marchese del grillo". Il ruolo del mitico presidente Borlotti nella Longobarda calcio di Lino Banfi resterà quello più noto e scolpito nell'immaginario collettivo. Negli anni compresi tra il 1960 e il 1970, Camillo Milli fu ...

