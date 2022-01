Cinema, i film da vedere nel weekend 21 - 23 gennaio. I trailer (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da 'Takeaway' , ultimo film di Libero De Rienzo, ad 'America Latina' dei fratelli D'innocenzo, ma anche la storia di amicizia de 'Il lupo e il leone'. Ecco le principali pellicole, con relativi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da 'Takeaway' , ultimodi Libero De Rienzo, ad 'America Latina' dei fratelli D'innocenzo, ma anche la storia di amicizia de 'Il lupo e il leone'. Ecco le principali pellicole, con relativi ...

Advertising

fanpage : Una tragedia che sconvolge il mondo del cinema. È morto #GaspardUlliel, aveva solo 37 anni - SkyTG24 : Federico Fellini nasceva 102 anni fa, le frasi più famose tratte dai suoi film (FOTO) - mymovies : Ghiaccio, dal 7 al 9 febbraio al cinema l'esordio alla regia di Fabrizio Moro - MauroASaba : @MaxGalloClub Visti 4/5(Freak out). Tutti di qualità ottima. I film italiani quasi sempre ti invogliano a continuar… - davidelgaudio : RT @DLenz96: Per chi non era riuscito ad andare al cinema, oggi il film SIC verrà trasmesso alle 21.15 su Sky Documentaries. #MarcoSimonce… -