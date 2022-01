Cina, Iran, Russia. Le esercitazioni marittime del blocco anti-occidentale (Di giovedì 20 gennaio 2022) La flotta russa del Pacifico martedì ha detto che un incrociatore missilistico, una nave da guerra antisommergibile e una petroliera sono già ancorate al largo del porto di Chabahar, nel sud-est dell’Iran, per preparare esercitazioni marittime congiunte tra i due paesi e la Cina. La baia dove si trova la base è di fronte a Muscat, la capitale che domina il Golfo dell’Oman, mentre a est si affaccia sul Mar Arabico — l’angolo occidentale del grande quadrante dell’Indo Pacifico. Le navi sono partite da Vladivostok il mese scorso. Le manovre (che dovrebbero iniziare il 21 gennaio) seguono le precedenti esercitazioni navali a tre dello scorso febbraio, che seguivano a loro volta quelle di dicembre 2019. Si tratta di attività dal messaggio politico più che militare, un ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) La flotta russa del Pacifico martedì ha detto che un incrociatore missilistico, una nave da guerrasommergibile e una petroliera sono già ancorate al largo del porto di Chabahar, nel sud-est dell’, per prepararecongiunte tra i due paesi e la. La baia dove si trova la base è di fronte a Muscat, la capitale che domina il Golfo dell’Oman, mentre a est si affaccia sul Mar Arabico — l’angolodel grande quadrante dell’Indo Pacifico. Le navi sono partite da Vladivostok il mese scorso. Le manovre (che dovrebbero iniziare il 21 gennaio) seguono le precedentinavali a tre dello scorso febbraio, che seguivano a loro volta quelle di dicembre 2019. Si tratta di attività dal messaggio politico più che militare, un ...

