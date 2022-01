Cina in controtendenza: banca centrale prosegue politica espansiva (Di giovedì 20 gennaio 2022) La banca centrale cinese ha preso una direzione in controtendenza rispetto a quella assunta dai principali concorrenti internazionali: mentre la Federal Reserve Usa e la banca centrale europea stanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lacinese ha preso una direzione inrispetto a quella assunta dai principali concorrenti internazionali: mentre la Federal Reserve Usa e laeuropea stanno ...

Cina in controtendenza: banca centrale prosegue politica espansiva La banca centrale cinese ha preso una direzione in controtendenza rispetto a quella assunta dai principali concorrenti internazionali: mentre la Federal Reserve Usa e la Banca centrale europea stanno ragionando su un possibile passaggio a politiche ...

