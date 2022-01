Cina, Banca centrale taglia ancora il prime rate al 3,80% (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Banca centrale cinese (Pboc) ha limato di altri 10 punti base, dopo i 5 di dicembre, il Loan prime rate (Lpr), tra i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali alla clientela migliore e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lacinese (Pboc) ha limato di altri 10 punti base, dopo i 5 di dicembre, il Loan(Lpr), tra i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali alla clientela migliore e ...

La Cina vuole sostituire monete e banconote con il Yuan digitale (Vladimir Volcic) La Cina sta intensificando gli sforzi per sostituire in toto monete e banconote con lo yuan digitale. La People's Bank of China - PBOC, (la banca centrale cinese), lavora sulla forma digitale della sua ...

