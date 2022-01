Ciclismo | Alexandre Geniez accusato di violenza domenica | rischia fino a 6 mesi con la condizionale

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Non è iniziato bene il 2022 per, con il ciclista della TotalEnergies che è apparso ieri al tribune di Rodez per rispondere delle accuse didomestica rivoltegli dalla moglie Lucie Garrigues, con cui i litigi sarebbero iniziati nel febbraio del 2020., che nega quasi tutte le accuse ad eccezione del lancio di un telefonino, avrebbe commessofisica e psicologica, rivolgendosi alla consorte con minacce del tipo: “Ora capirai, vedrai cosa ti succederà”. Lucie ha inoltre registrato i litigi, portando alla corte due certificati medici per testimoniale le lesioni. Andrea Piccolo: “Ho avuto problemi al fegato per un anno. Trattato bene in Astana, la Gazprom non è un passo indietro” La difesa insiste però sulla non veridicità delle accuse di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Alexandre

OA Sport

D'altronde, come nelle crisi di fame non vanno sottovalutate, ma galeotta fu la galletta (...si è preso anche il comando della classifica con quindici minuti e mezzo di vantaggio su...Così, su Instagram, Fabio Cannavaro, ultimamente dedicatosi al, ha celebrato l'impresa di ... di un altro ex romanista come Emerson, quello dell'ex MilanPato.Non è iniziato bene il 2022 per Alexandre Geniez, con il ciclista della TotalEnergies che è apparso ieri al tribune di Rodez per rispondere delle accuse di violenza domestica rivoltegli dalla moglie L ...Non è iniziato bene il 2022 per Alexandre Geniez, con il ciclista della TotalEnergies che è apparso ieri al tribune di Rodez per rispondere delle accuse di violenza domestica rivoltegli dalla moglie L ...