“Ciabatte all’odore di pesce!” | Soleil Sorge nuovamente derisa per l’igiene

Leggi su specialmag

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’influencerè di nuovo alle prese con feroci critiche: l’indecente dettaglio non sfugge al mondo dei social.(fonte youtube)Quest’edizione del GF Vip rimarrà impressa, oltre che per le forti personalità in gioco, anche per una questione piuttosto imbarazzante. Sembra infatti, a giudicare dalle clip in onda nelle strisce quotidiane, che i concorrenti in Casa non abbiano particolari inclinazioni verso le pulizie domestiche. Il risultato è una situazione di caos generalizzato e disordine dilagante. Persino gli autori del reality hanno dovuto intervenire a gamba tesa per arginare la sporcizia e lo scompiglio tra le mura del GF Vip, arrivando a tagliare il budget per la spesa settimanale. Tra i concorrenti, ce n’è uno in particolare a scatenare esilaranti commenti da parte del web: si tratta ...