Choc al cimitero | va al funerale e muore La disgrazia durante la tumulazione

(Di giovedì 20 gennaio 2022) È accaduto l’impensabile a Bosnasco, provincia di Pavia.unl’ex sindaco di Volpara, Roberto Cavanna, è scivolato e è finito nella botola per la bara. L’impatto è stato così violento che, tragicamente, per il 77enne non c’è stato scampo. La cerimonia funebre si stava svolgendo lunedì 17 gennaio scorso e Roberto stava partecipando all’ultimo saluto di una sua parente. Secondo quanto sta emergendo l’uomo sarebbe caduto proprio mentre il personale deldel paesino pavese, neppure mille abitanti, stava tumulando la bara. L’ex primo cittadino di Volpara, cittadina a una trentina di chilometri dal capoluogo, è caduto in un sottoscala che porta ai sotterranei. La botola dove Roberto ha trovato la morte era aperta e non segnalata. Roberto Cavanna, che abitava a Stradella, si trovava in quel momento nel ...