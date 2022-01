Chi l’ha visto salta la puntata: Federica Sciarelli ha il Covid? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi l’ha visto finisce al centro dell’attenzione per una delle puntate non andate in onda all’ultimo minuto, il motivo è relativo al Covid della conduttrice? Si torna a parlare dello show di Rai Tre che ormai da tantissimi anni va in onda con a guida di Federica Sciarelli che ha preso il timone nel 2004 Leggi su youmovies (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chifinisce al centro dell’attenzione per una delle puntate non andate in onda all’ultimo minuto, il motivo è relativo aldella conduttrice? Si torna a parlare dello show di Rai Tre che ormai da tantissimi anni va in onda con a guida diche ha preso il timone nel 2004

Advertising

NicolaPorro : ?? Il silenzio di #Travaglio sull’indagine su #Grillo, il rifiuto di cure dell’ospedale del virologo Pregliasco a ch… - ilfoglio_it : Con l'approvazione della “legge Spazzacorrotti”, voluta e festeggiata da Bonafede, il reato di traffico di influen… - fanpage : 'Mille morti in tre giorni, e sembra che non sia successo niente. Mille morti in tre giorni, e siamo qua a fare spa… - susanna20591520 : @AndreaF76955249 @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi Informati bene su chi l’ha tolto! - Alfonso39487669 : RT @giuseppetp55: A lui,a Beppe non lo hanno sequestrato il telefonino,quello che gli serviva per chiamare i”ragazzi meravigliosi”,per sens… -