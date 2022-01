Chi L’ha Visto, caso Covid in redazione: salta la puntata (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuovo caso Covid nella redazione di ‘Chi L’ha Visto’. salta quindi la puntata, come annunciato già da Federica Sciarelli: i dettagli salta la puntata di Chi L’ha Visto a causa di un nuovo caso Covid-19 all’interno della redazione. Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa Federica Sciarelli, che ha spiegato i motivi della mancata messa in onda. La conduttrice della trasmissione di Rai 3 sul caso (via Screenshot)Dal 2004 la conduttrice Federica Sciarelli è al timone di Chi L’ha Visto, programma oramai cult di Rai 3. Il celebre show investigativo di Rai 3 arrivato alla sua edizione numero ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nuovonelladi ‘Chi’.quindi la, come annunciato già da Federica Sciarelli: i dettagliladi Chia causa di un nuovo-19 all’interno della. Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa Federica Sciarelli, che ha spiegato i motivi della mancata messa in onda. La conduttrice della trasmissione di Rai 3 sul(via Screenshot)Dal 2004 la conduttrice Federica Sciarelli è al timone di Chi, programma oramai cult di Rai 3. Il celebre show investigativo di Rai 3 arrivato alla sua edizione numero ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il silenzio di #Travaglio sull’indagine su #Grillo, il rifiuto di cure dell’ospedale del virologo Pregliasco a ch… - ilfoglio_it : Con l'approvazione della “legge Spazzacorrotti”, voluta e festeggiata da Bonafede, il reato di traffico di influen… - fanpage : 'Mille morti in tre giorni, e sembra che non sia successo niente. Mille morti in tre giorni, e siamo qua a fare spa… - LegaleDella : @SERGIO32834006 @GianchesterU @_SiGonfiaLaRete @RafAuriemma Ma perché mai si dovrebbe inventare l espediente se si… - Fortu36419972 : RT @FmMosca: Il Giappone ha alzato l’allerta medica per chi si è inoculato #Pfizer o #Moderna. Causerebbe frequenti e pericolose miocarditi… -