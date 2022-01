Chi ha tradito Anna Frank? (Di giovedì 20 gennaio 2022) HarperCollins pubblica il libro di Rosemary Sullivan, Chi ha tradito Anne Frank. Indagine su un caso mai risolto, che va alla ricerca della verità su chi consegnò la ragazza e la sua famiglia ai nazisti. Un team internazionale ha fatto luce su uno dei grandi misteri irrisolti della Seconda guerra mondiale con tecnologie all’avanguardia, nuovi documenti scoperti di recente e sofisticate tecniche investigative. Un estratto per Vanity Fair Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 gennaio 2022) HarperCollins pubblica il libro di Rosemary Sullivan, Chi haAnne. Indagine su un caso mai risolto, che va alla ricerca della verità su chi consegnò la ragazza e la sua famiglia ai nazisti. Un team internazionale ha fatto luce su uno dei grandi misteri irrisolti della Seconda guerra mondiale con tecnologie all’avanguardia, nuovi documenti scoperti di recente e sofisticate tecniche investigative. Un estratto per Vanity Fair

Advertising

Cruze712 : @luigidimaio @ItalyMFA Mi ricorderò invece chi ha sostenuto questo regime e chi come te ha tradito il mio consenso, mai più M5S. Vergognati - Terry04708429 : @Cherryb20940092 @CatDoctor_ Anch'io mi sono commossa in quel discorso????...si sentiva la sua sofferenza in quelle p… - Real_ColeMack : @Real_BillyA e chi abbiamo tradito - NikitaGuardini : RT @harpercollinsIT: Chi ha tradito Anna Frank? Perché? Avvalendosi di tecnologie all’avanguardia, nuovi documenti e sofisticate tecniche i… - NikitaGuardini : RT @harpercollinsIT: ??'Sullivan dà voce a un’indagine unica nella storia, per il numero di ricercatori e investigatori coinvolti e per le t… -