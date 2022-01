Che fine ha fatto Zdenek Grygera? Dopo la Juventus ha cambiato completamente vita (Di giovedì 20 gennaio 2022) Zdenek Grygera è stato tra i più amati nel suo trascorso italiano nonostante il brutto periodo e ora si è lanciato in nuove avventure. Ricordate Grygera? La Juventus ci ha messo diversi anni prima di riprendersi Dopo il travagliato periodo legato allo scandalo di Calciopoli e non tutti gli acquisti si sono sempre rivelati all’altezza. Zdenek Grygera è sempre rimasto un po’ nel limbo, terzino dalla grande falcata e dalla grande corsa che però non è mai stato in grado di spiccare pienamente il volo, condizionato molto anche da qualche infortunio di troppo e soprattutto da una squadra non propriamente irresistibile. Nella stagione 2008-09 è diventato però letteralmente un idolo assoluto dei tifosi, quando un suo colpo di testa a tempo scaduto aveva permesso alla ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 20 gennaio 2022)è stato tra i più amati nel suo trascorso italiano nonostante il brutto periodo e ora si è lanciato in nuove avventure. Ricordate? Laci ha messo diversi anni prima di riprendersiil travagliato periodo legato allo scandalo di Calciopoli e non tutti gli acquisti si sono sempre rivelati all’altezza.è sempre rimasto un po’ nel limbo, terzino dalla grande falcata e dalla grande corsa che però non è mai stato in grado di spiccare pienamente il volo, condizionato molto anche da qualche infortunio di troppo e soprattutto da una squadra non propriamente irresistibile. Nella stagione 2008-09 è diventato però letteralmente un idolo assoluto dei tifosi, quando un suo colpo di testa a tempo scaduto aveva permesso alla ...

Advertising

AlexBazzaro : I governi di Danimarca ed Irlanda annunciano che entro fine mese verranno rimosse quasi tutte le restrizioni in cor… - romacinemafest : È solo la fine del mondo Lo abbiamo amato sul grande schermo e sappiamo quanto sia stato importante per uno dei reg… - luckyredfilm : Un giovane talento del Cinema, che perdiamo davvero troppo presto. Addio a #GaspardUlliel, indimenticabile protagon… - kentijin : RT @moovnstar: abbiamo un budget MASSIMO di 1100€ (550€ a testa) al mese, se qualcuno sapesse di un appartamento a milano, in una zona sicu… - firefall900 : Deve accadere che tutti falliscano e alla fine fallisca lo stato? e su muovetevi che mi sono scassato i coglioni. -