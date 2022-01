Cesano Maderno, cagnolino abbandonato tra i rifiuti: salvato da un operatore ecologico (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color abbandonato dentro una scatola, all’interno del cestino dei rifiuti. Così questa mattina, giovedì 20 gennaio, a Cesano Maderno un operatore ecologico ha trovato un cagnolino, di razza maltese, gettato nella spazzatura. L’uomo ha avvertito immediatamente il canile Fusi di Lissone, che ha recuperato il cagnolino e che si occuperà di fornirgli tutte le cure del tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordentro una scatola, all’interno del cestino dei. Così questa mattina, giovedì 20 gennaio, aunha trovato un, di razza maltese, gettato nella spazzatura. L’uomo ha avvertito immediatamente il canile Fusi di Lissone, che ha recuperato ile che si occuperà di fornirgli tutte le cure del tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

