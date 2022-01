C’è il nono positivo della Salernitana, così salta la partita col Napoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella Salernitana i positivi sono saliti a nove. La partita contro il Napoli di domenica, a questo punto, è a serio rischio. Il club campano ha comunicato sul suo sito il nuovo contagio: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove”. Stando al nuovo protocollo, con nove positivi in squadra si può chiedere il rinvio del match. Occorrerà attendere le prossime ore per capire cosa accadrà della partita. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nellai positivi sono saliti a nove. Lacontro ildi domenica, a questo punto, è a serio rischio. Il club campano ha comunicato sul suo sito il nuovo contagio: “L’U.S.1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultatoal Covid-19. I componentisquadra attualmente positivi sono nove”. Stando al nuovo protocollo, con nove positivi in squadra si può chiedere il rinvio del match. Occorrerà attendere le prossime ore per capire cosa accadrà. L'articolo ilsta.

