Cdm il 21/01 per nuovo dl bollette. Misure per 4 mld (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri domani dopo la cabina di regia a cui parteciperanno Draghi e i capi delegazione dei partiti della maggioranza. Il governo intende stanziare 4 miliardi per sterilizzare ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri domani dopo la cabina di regia a cui parteciperanno Draghi e i capi delegazione dei partiti della maggioranza. Il governo intende stanziare 4 miliardi per sterilizzare ...

Advertising

TgLa7 : E' slittato a domani il Cdm, che dovrebbe varare misure aggiuntive per far fronte al rincaro delle bollette per le… - elenabonetti : Il Presidente Draghi ci ha riunito in Cdm per deliberare sulle esequie di Stato per il Presidente Sassoli, venerdì… - Agenzia_Ansa : Conte chiede subito un Consiglio dei ministri per massicci ristori economici e dice che il M5s è pronto a sostenere… - 1969ber : @cdm_barros @sbonaccini Ho grande rispetto per le deiezioni; ecco perché non le mescolo a questo pensiero. - mbbelluco : RT @TgLa7: E' slittato a domani il Cdm, che dovrebbe varare misure aggiuntive per far fronte al rincaro delle bollette per le imprese più c… -