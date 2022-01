Caso Saman, estradato in Italia lo zio accusato del femminicidio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Siamo a buon punto nelle indagini. Hasnain Danish, lo zio della diciottenne pachistana Saman Abbas, sospettato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio della ragazza a Novellara (Reggio Emilia), ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Siamo a buon punto nelle indagini. Hasnain Danish, lo zio della diciottenne pachistanaAbbas, sospettato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio della ragazza a Novellara (Reggio Emilia), ...

Advertising

zazoomblog : Caso Saman lo zio è arrivato in Italia: è accusato di aver ucciso sua nipote - #Saman #arrivato #Italia: #accusato… - 560_massimo : RT @ilriformista: Il 34enne è accusato dell'omicidio della nipote #SamanAbbas in concorso con altri quattro familiari - ilriformista : Il 34enne è accusato dell'omicidio della nipote #SamanAbbas in concorso con altri quattro familiari - chiamatemibobo : RT @globalistIT: - globalistIT : -