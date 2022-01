CasaPound, sgomberato un circolo a Roma: scontri con la Polizia, due feriti – VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) CasaPound, sgomberato un circolo a Roma: scontri con la Polizia, due feriti. Fumogeni e cariche davanti ad una sede storica del movimento Mattinata di cariche, scontri, ferito e tensione a Roma. Attorno alle 6 agenti della Polizia in tenuta antisommossa si sono presentati davanti al ‘circolo Futurista’ di CasaPound per sgomberarlo, ma erano attesi. I L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022)uncon la, due. Fumogeni e cariche davanti ad una sede storica del movimento Mattinata di cariche,, ferito e tensione a. Attorno alle 6 agenti dellain tenuta antisommossa si sono presentati davanti al ‘Futurista’ diper sgomberarlo, ma erano attesi. I L'articolo proviene da Inews24.it.

