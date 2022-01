Carriero-Avellino, avanti insieme: ufficiale il rinnovo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – avanti, insieme. È questo il messaggio subliminale lanciato dall’Avellino per Giuseppe Carriero. Il centrocampista resterà all’ombra del Partenio, ufficiale il prolungamento. Ecco la nota della società: “L’U.S. Avellino 1912 ed il calciatore Giuseppe Carriero, con reciproca soddisfazione, rendono noto di aver formalizzato l’adeguamento del contratto stipulato in precedenza e la ferma volontà di proseguire il rapporto professionale perseguendo gli obiettivi per i quali già a Gennaio 2021 le due parti si erano scelte”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto. È questo il messaggio subliminale lanciato dall’per Giuseppe. Il centrocampista resterà all’ombra del Partenio,il prolungamento. Ecco la nota della società: “L’U.S.1912 ed il calciatore Giuseppe, con reciproca soddisfazione, rendono noto di aver formalizzato l’adeguamento del contratto stipulato in precedenza e la ferma volontà di proseguire il rapporto professionale perseguendo gli obiettivi per i quali già a Gennaio 2021 le due parti si erano scelte”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

bassairpinia : U.S. Avellino e Carriero, patto per la B. - - anteprima24 : ** Carriero-#Avellino, avanti insieme: ufficiale il rinnovo ** - ottopagine : Avellino, adeguato il contratto di Carriero: i dettagli dell'intesa #Avellino - misterfrank74 : RT @usavellino1912_: ?? Patto per la B ? - NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, per Carriero adeguamento del contratto -