Carolina Marconi | la dedica alle pelatine | «Questo è il nostro libro» IL POST

Advertising

ale_jess_gfvip : Ma gli stessi che criticano Jessica perchè è ancora dietro ad Alessandro Basciano, sono gli stessi che votarono vin… - antonellaD_E : Federica mi ricorda molto Carolina Marconi. #gfvip #gfvip6 - ParliamoDiNews : Carolina Marconi: il primo libro - Gossip Blog #carolina #marconi #libro #gossip #blog - MontiFrancy82 : Arriva in libreria il 25 gennaio “Sempre con il sorriso. La storia della mia battaglia più difficile” di… - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva in libreria il 25 gennaio “Sempre con il sorriso. La storia della mia battaglia più difficile” di… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

Vanity Fair Italia

ha annunciato via social l'uscita del suo primo libro, in cui ha voluto ripercorrere la sua battaglia contro il cancro.ha annunciato di aver scritto un libro incentrato sulla sua battaglia contro la malattia. Argomenti trattati: il libro: la malattia: ...Carolina Marconi ha condiviso con i suoi seguaci la notizia: l'attrice, che da mesi sta lottando contro un tumore al seno, nell'ultimo post ha rivelato una notizia importante.Per quasi un anno ha combattuto contro il tumore al seno, ora ha tolto la cannula dal braccio che usava per le terapie ed è libera di muoversi come faceva ...