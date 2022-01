Caro Porro, Speranza ci spieghi perché punisce le discoteche (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buongiorno Porro, sono un direttore ed organizzatore di locali notturni dove si balla, locali cui per l’ennesima volta Speranza e questo governo si è accanito in modo atroce la sera del 23 dicembre a nostra grande sorpresa visto che non era prevista chiusura dalla cabina regia del mattino stesso. Poi chiusi dall’oggi al domani comunicatoci la sera del 24 dicembre durante il cenone con effetto immediato in gazzetta la sera stessa! Da lì il buio dopo due anni di chiusure e appena 49 giorni aperti e relativi lavori di manutenzione, costi stress per rimettere in moto il baraccone, rifermati all’improvviso nel momento principale della stagione. Un po’ come chiudere gli hotel o gli chalet la prima settimana di agosto all’inizio delle ferie degli italiani senza dare preavviso. Da lì siamo distrutti, non vediamo un euro da un mese (essendo l’ultimo sabato ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buongiorno, sono un direttore ed organizzatore di locali notturni dove si balla, locali cui per l’ennesima voltae questo governo si è accanito in modo atroce la sera del 23 dicembre a nostra grande sorpresa visto che non era prevista chiusura dalla cabina regia del mattino stesso. Poi chiusi dall’oggi al domani comunicatoci la sera del 24 dicembre durante il cenone con effetto immediato in gazzetta la sera stessa! Da lì il buio dopo due anni di chiusure e appena 49 giorni aperti e relativi lavori di manutenzione, costi stress per rimettere in moto il baraccone, rifermati all’improvviso nel momento principale della stagione. Un po’ come chiudere gli hotel o gli chalet la prima settimana di agosto all’inizio delle ferie degli italiani senza dare preavviso. Da lì siamo distrutti, non vediamo un euro da un mese (essendo l’ultimo sabato ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ho ricevuto la lettera da questo studente e... come dargli torto. Leggete un po' ?? - MariellaLoi : Caro Porro, Speranza ci spieghi perché punisce le discoteche - La Posta - Lindignato1 : @NicolaPorro Ma caro Porro non capisco il Tuo 'quasi'. Ma va bene comunque. Roma e' nel Lazio dove c'e' il TAR, e a… - Fabio62209122 : @NicolaPorro La verità caro Porro che questi signori tutti hanno tolto la voglia di fare qualsiasi cosa, lavoro, im… - Rivalevante : Caro Porro, da non credere sono pure i silenzi di chi elimina i suoi Reali Rischi Congeniti ottimizzando i mitocond… -