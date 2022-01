Caro energia, dal Governo altri 4 miliardi di euro di sussidi alle imprese per far fronte agli aumenti in bolletta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andranno per lo più alle imprese i nuovi sussidi del Governo per far fronte ai rincari dell’energia. Lo ha detto oggi la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra anticipando alcuni dei contenuti del decreto legge che sarà all’esame del Consiglio dei ministri in programma domani. Il provvedimento non conterrà invece alcuna misura per tassare gli extra profitti delle imprese energetiche sul modello di quanto sta facendo la Spagna e di quanto ripetutamente auspicato dallo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi che oggi ha incontrato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi per discutere l’argomento. Nel decreto “ci sarà un intervento significativo” che “cercherà di fare un primo passo a sostegno soprattutto delle imprese che stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andranno per lo piùi nuovidelper farai rincari dell’. Lo ha detto oggi la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra anticipando alcuni dei contenuti del decreto legge che sarà all’esame del Consiglio dei ministri in programma domani. Il provvedimento non conterrà invece alcuna misura per tassare gli extra profitti delleenergetiche sul modello di quanto sta facendo la Spagna e di quanto ripetutamente auspicato dallo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi che oggi ha incontrato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi per discutere l’argomento. Nel decreto “ci sarà un intervento significativo” che “cercherà di fare un primo passo a sostegno soprattutto delleche stanno ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie al ministro Giorgetti che ha convocato la riunione sul caro-energia al Mise. È necessario che governo interv… - Azione_it : La questione Quirinale distoglie lo sguardo dai veri problemi. Quello dell'energia per esempio, M5S e PD come pensa… - TgLa7 : E' slittato a domani il Cdm, che dovrebbe varare misure aggiuntive per far fronte al rincaro delle bollette per le… - GiaSilvestrini : RT @Kyoto_Club: #Energia, le Associazioni @WWF @Greenpeace @Legambiente e Kyoto Club: “Governo e MITE sbagliano strategia, così non si ris… - fattoquotidiano : Caro energia, dal Governo altri 4 miliardi di euro di sussidi alle imprese per far fronte agli aumenti in bolletta -