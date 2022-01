Caro energia, Cna Fita: “Taglio alle imposte sul carburante per non fermare l’autotrasporto” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Il Caro-energia impatta in modo pesante sull’autotrasporto merci ed è necessario ridurre le imposte sul carburante per scongiurare il fermo di migliaia di veicoli a causa dei costi insostenibili. È quanto chiede Cna Fita, evidenziando che il prezzo medio nella seconda metà di gennaio ha raggiunto 1,60 euro/litro con una crescita di 28 centesimi sulla media del 2020. Ai prezzi attuali del gasolio i costi di gestione di un camion aumentano di 9.300 euro l’anno secondo i calcoli di CNA Fita, pari a un impatto del 7% dei valori indicativi dei costi di esercizio. Il Caro-carburante è ancora più pesante per i veicoli green. Un camion a metano deve sopportare un rinCaro del carburante dell’86,60% che ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Ilimpatta in modo pesante sulmerci ed è necessario ridurre lesulper scongiurare il fermo di migliaia di veicoli a causa dei costi insostenibili. È quanto chiede Cna, evidenziando che il prezzo medio nella seconda metà di gennaio ha raggiunto 1,60 euro/litro con una crescita di 28 centesimi sulla media del 2020. Ai prezzi attuali del gasolio i costi di gestione di un camion aumentano di 9.300 euro l’anno secondo i calcoli di CNA, pari a un impatto del 7% dei valori indicativi dei costi di esercizio. Ilè ancora più pesante per i veicoli green. Un camion a metano deve sopportare un rindeldell’86,60% che ...

